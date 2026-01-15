El dólar canadiense presenta una cotización de 12.81 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 15 de enero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.83 pesos y un mínimo de 12.82 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.54%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas intercaladas con un ligero aumento y un par de días de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos internos y externos.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.47%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional.

Este comportamiento podría atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.