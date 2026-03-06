La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.81 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 6 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.46% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.86%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 12.85% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia reciente de recuperación a corto plazo, a pesar de la caída significativa en el periodo anual. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero manteniéndose estable en varias ocasiones. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser de depreciación. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 14.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.49%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, se ha observado un incremento constante en su valor durante los últimos dos días. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la demanda del mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.