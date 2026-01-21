La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.49 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 21 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.66% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.71%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.73%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece dominar, aunque los aumentos ocasionales indican que aún hay factores que podrían influir en su valor.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.86%, es menor que la volatilidad anual del 8.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia estable del Dólar sugiere que los inversores están confiando en su fortaleza, lo que podría influir en decisiones económicas futuras.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.5 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.