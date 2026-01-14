Durante el cierre de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.8, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.14% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.84 pesos y un mínimo de 17.82 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, se mantuvo en niveles más bajos. esta dinámica sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía puede estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y generar un impacto positivo en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.