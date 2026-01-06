Durante el cierre de mercados de este martes, 6 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.96, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.23% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.99 pesos y un mínimo de 17.9 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.16%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.15% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en el mercado. a pesar de las fluctuaciones, se observó cierta estabilidad en los últimos días, sugiriendo que el valor del dólar podría estar encontrando un punto de equilibrio.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.