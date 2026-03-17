Durante el cierre de mercados de este martes, 17 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.65, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.2% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.74 pesos y un mínimo de 17.67 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.30%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -11.43% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mixta, comenzando con un aumento inicial, seguido de varias caídas y un leve repunte hacia el final del período. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 12.62%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.67%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.