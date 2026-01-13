Durante el cierre de mercados de este martes, 13 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.83, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.59% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.93 pesos y un mínimo de 17.91 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.49%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una cierta estabilidad en el mercado. sin embargo, la fluctuación sugiere que los inversores están atentos a posibles cambios en la economía que podrían influir en su valor.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.25%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría indicar una pérdida de confianza en la economía. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, reflejando un equilibrio en el mercado.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar en los últimos días sugiere un clima económico favorable que podría atraer inversiones.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.8 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.