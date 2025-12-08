Durante el cierre de mercados de este lunes, 8 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.25, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.39% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del -11.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. esta dinámica sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos internos o externos que afectan su valor.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.38%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible si el dato de 1 fuera igual a cero.

Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos globales o decisiones políticas que afectan la oferta y demanda de la moneda.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.