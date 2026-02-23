Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.2676 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.74%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.59%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -14.68% en su valor. Esta evolución refleja las fluctuaciones del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. a pesar de los incrementos, la tendencia general indica una estabilidad que podría ser favorable para los consumidores. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.26%, es menor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que el valor se ha mantenido constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.