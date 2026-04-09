Este jueves, 9 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.362 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.52%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.79%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero manteniéndose estable en varias ocasiones. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.69605002146748%, es menor que la volatilidad anual del 8.889436284731822%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor durante cuatro días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.