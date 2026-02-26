Durante el cierre de mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.18, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.11% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del -14.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. esta fluctuación sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido a la baja. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 7.54%, es menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que el valor se ha mantenido constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.