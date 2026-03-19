Durante el cierre de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.74, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.66% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.96 pesos y un mínimo de 17.82 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.10%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado aumentos significativos. a pesar de algunos días de estabilidad, la fluctuación general sugiere un comportamiento volátil en el mercado, lo que podría reflejar incertidumbres económicas o cambios en la demanda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 14.87%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría reflejar un equilibrio en el mercado. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía podría estar mejorando, lo que favorece el fortalecimiento del Dólar. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.