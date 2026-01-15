Durante el cierre de mercados de este jueves, 15 de enero de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.65, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.77% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.02%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de un ligero repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. la estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y en constante ajuste.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.56%, es menor que la volatilidad anual del 8.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de variables externas, como cambios en las políticas monetarias o eventos económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de este crecimiento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.7 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.