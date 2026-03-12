La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.85 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 12 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.99% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.9 pesos y un mínimo de 17.64 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.29%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -12.20% en su valor. Estas variaciones reflejan las fluctuaciones del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varios momentos, aunque también ha experimentado caídas. a pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido relativamente estable en ciertos períodos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 10.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días anteriores, el Dólar ha experimentado un aumento constante en su valor durante los últimos dos días. Este crecimiento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.