El dólar cotiza a 17.98 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 27 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.16% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.98 pesos y un mínimo de 17.9 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos y una estabilidad en ciertos momentos. A pesar de las subidas ocasionales, la tendencia general sugiere una presión a la baja en su valor. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.68%, superando la volatilidad anual del 8.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia al alza en la cotización del Dólar indica un aumento en la confianza del mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en el corto plazo. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre solicita un recibo al realizar la transacción y revisa que la cantidad de dinero que recibes sea correcta. Mantente alerta y, si es posible, utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar compras, ya que esto puede ofrecerte mayor seguridad y protección contra robos. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.