La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en México es de 17.65 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.67 pesos y un mínimo de 17.64 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, también se han registrado algunos aumentos, aunque estos han sido menos frecuentes. En general, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un mercado volátil y en constante cambio.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.7 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en la confianza del mercado y en la demanda de la moneda estadounidense.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su comportamiento futuro. La estabilidad de esta tendencia dependerá de las condiciones del mercado y de las políticas económicas implementadas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".