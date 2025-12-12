El dólar presenta una cotización de 18.01 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 12 de diciembre de 2025, cifras que indican que la moneda bajó un -0.24% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.05 pesos y un mínimo de 18.02 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.66%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un aumento en un par de ocasiones y una estabilidad en algunos días. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.27%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 días consecutivos indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están confiando en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que podría reflejar una falta de confianza en la economía. En general, la tendencia positiva del Dólar sugiere un fortalecimiento en su posición en el mercado.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".