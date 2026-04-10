El dólar presenta una cotización de 17.37 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 10 de abril de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.03% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.39 pesos y un mínimo de 17.37 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.55%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable aumento en la estabilidad en los últimos días. A pesar de algunos incrementos, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión a la baja en su valor. Esta dinámica podría reflejar factores económicos que están influyendo en el mercado cambiario. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.01%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.87%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con los días pasados. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy. Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, como la inflación o cambios en las políticas monetarias. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".