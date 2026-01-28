El dólar cotiza a 17.18 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 28 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.25% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.21 pesos y un mínimo de 17.12 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -16.10%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un ligero aumento en uno de los días, seguido de una estabilidad que sugiere una posible consolidación en el mercado. En general, la tendencia predominante ha sido de reducción en su valor.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 8.84%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otros días. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su demanda en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.