La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 25 de febrero de 2026 en México es de 17.17 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.04% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.2 pesos y un mínimo de 17.16 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.39%. La cotización del Dólar en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable pero controlado en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.04%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.39%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en comparación con los días anteriores. En los últimos días, el Dólar ha mantenido un comportamiento ascendente, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local o factores externos que favorecen su valorización. Esta tendencia positiva podría atraer más inversiones y generar un impacto en el comercio internacional. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.