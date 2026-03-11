El dólar cotiza a 17.57 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 11 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.61 pesos y un mínimo de 17.59 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.14%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un aumento en solo dos ocasiones. La estabilidad se ha mantenido en un par de días, lo que sugiere una fluctuación moderada en el mercado. En general, la tendencia indica una presión a la baja en el valor de la moneda. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.31%, superando la volatilidad anual del 8.50%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 4 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda. En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que podría reflejar una disminución en la confianza del mercado. En general, la tendencia positiva del Dólar sugiere un fortalecimiento de la economía en el corto plazo. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.