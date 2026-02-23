El dólar cotiza a 17.14 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 23 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.01% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.2 pesos y un mínimo de 17.11 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -15.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los incrementos, la tendencia general indica una estabilidad que podría ser favorable para los consumidores. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.57%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en comparación con los días anteriores. En los últimos días, el Dólar ha mantenido un comportamiento ascendente, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local o factores externos que favorecen su valorización. Esta tendencia positiva podría atraer más inversiones y generar un impacto en el comercio internacional. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.