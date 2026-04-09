El dólar presenta una cotización de 17.47 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 9 de abril de 2026, cifras que muestran que la moneda subió un 0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.48 pesos y un mínimo de 17.41 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.24%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta dinámica sugiere una posible presión sobre la moneda, lo que podría reflejar cambios en la oferta y demanda en el mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.17%, superando la volatilidad anual del 8.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con los días pasados. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy. Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, como la inflación o cambios en las políticas monetarias. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.