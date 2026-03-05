El dólar cotiza a 17.7 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 5 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.68% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.7 pesos y un mínimo de 17.56 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.71%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.23%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunos descensos, la moneda logró estabilizarse en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. En general, la situación refleja un comportamiento variable que podría influir en las decisiones económicas a corto plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.48%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar en relación con días anteriores. Esto podría ser un indicativo de una economía más débil o de una menor demanda por la moneda. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar, lo que podría tener implicaciones en el comercio y la inversión. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.