La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026 en México es de 17.73 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.29% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.78 pesos y un mínimo de 17.64 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.81%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, seguido de algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. En general, la variabilidad en la cotización indica que los factores económicos y políticos están influyendo en su comportamiento. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.14%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.52%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de incremento, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia al alza podría estar impulsada por factores económicos favorables o una mayor demanda de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.