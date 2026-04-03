El euro cotiza a 20.59 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 3 de abril de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.33% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.64 pesos y un mínimo de 20.64 pesos. La cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.04% en la última semana y una caída del -6.12% en el último año, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo algunos momentos de recuperación que sugieren cierta estabilidad temporal. En general, la tendencia predominante ha sido negativa, lo que podría reflejar factores económicos desfavorables. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.31%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.55%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.