El euro presenta una cotización de 21.26 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 28 de noviembre de 2025, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.3 pesos y un mínimo de 21.26 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.94%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas caídas. Sin embargo, a pesar de las fluctuaciones, se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una resistencia en su valor. En general, la dinámica reciente indica un comportamiento variable pero con una inclinación positiva.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.19%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede ayudarte a obtener un mejor trato.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro y no exhibir grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.