La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 20 de marzo de 2026 en México es de 20.51 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.19% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.56 pesos y un mínimo de 20.52 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.92%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de estabilidad y 1 día de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general fue negativa. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.30%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.55%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. La tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mejora en los indicadores económicos de la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.