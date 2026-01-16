El euro cotiza a 20.49 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 16 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -1.12% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.51 pesos y un mínimo de 20.49 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -5.47%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.92%, es menor que la volatilidad anual del 9.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.