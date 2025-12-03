El euro cotiza a 21.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 3 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.29 pesos y un mínimo de 21.24 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.34%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en los primeros días seguido de algunas fluctuaciones. A pesar de las caídas intermitentes, el Euro logró mantener una estabilidad en su valor, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado fuerza, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.Este crecimiento sostenido en la cotización del Euro indica un posible fortalecimiento de la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear los factores que podrían influir en esta tendencia a futuro.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.