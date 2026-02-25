El euro presenta una cotización de 20.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 25 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.51% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.26 pesos y un mínimo de 20.2 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.35%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Euro. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.87%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.04%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.