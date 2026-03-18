El euro presenta una cotización de 20.31 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 18 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.39 pesos y un mínimo de 20.35 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.61%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en los primeros días seguido de una ligera caída. Sin embargo, la estabilidad se mantuvo en los últimos días, lo que sugiere un posible equilibrio en el mercado. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.78%, es menor que la volatilidad anual del 8.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.