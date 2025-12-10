La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 10 de diciembre de 2025 en México es de 21.19 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.29% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.21 pesos y un mínimo de 21.16 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -2.30%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.67%, es menor que la volatilidad anual del 9.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".