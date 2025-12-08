El euro cotiza a 21.18 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 8 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.11% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.22 pesos y un mínimo de 21.16 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.89%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero repunte en medio de varias caídas. A pesar de algunos aumentos, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 23.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 21 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.00%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.59%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".