El euro cotiza a 21.1 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 15 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.21% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.17 pesos y un mínimo de 21.17 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.64%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de caídas en su valor. Sin embargo, también se han registrado algunos aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.86%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.49%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".