El euro presenta una cotización de 21.29 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 10 de noviembre de 2025, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.15% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.34 pesos y un mínimo de 21.33 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.03%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento significativo del 1.08%. Esta evolución refleja la volatilidad a corto plazo frente a una tendencia más estable y positiva a largo plazo.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable caída en la mayoría de los días. Sin embargo, se observó un ligero aumento en uno de los días, seguido de una estabilización en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 23.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 21 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.37%, es menor que la volatilidad anual del 10.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.Este aumento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tarifas y comisiones de diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación, ya que esto puede influir significativamente en la cantidad de dinero que recibirás.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. También es útil informarse sobre las tasas de cambio actuales a través de fuentes confiables, como bancos o sitios web financieros, para asegurarte de que estás obteniendo un trato justo. Mantener la precaución y estar bien informado te ayudará a realizar un cambio de divisas seguro y eficiente en México.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.