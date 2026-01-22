El euro presenta una cotización de 20.41 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 22 de enero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -1.15% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.46 pesos y un mínimo de 20.43 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.81%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.07%, es mayor que la volatilidad anual del 9.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.