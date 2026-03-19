La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026 en México es de 20.44 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.33% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.48 pesos y un mínimo de 20.44 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.53%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.86%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una ligera recuperación hacia el final del período, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.06%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El aumento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.