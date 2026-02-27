El dólar canadiense presenta una cotización de 12.56 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 27 de febrero de 2026, cifras que indican que la moneda subió un 0.10% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.59 pesos y un mínimo de 12.58 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.22%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.30% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de cinco descensos. Sin embargo, también se registraron tres aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta mezcla de movimientos indica que, a pesar de las caídas, el Dólar canadiense ha logrado recuperarse en varias ocasiones, reflejando un comportamiento fluctuante en su valor. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.04%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense o de factores externos que están favoreciendo su valorización. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se revertirá en el corto plazo. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.