El dólar canadiense cotiza a 12.67 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 23 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.35% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.68 pesos y un mínimo de 12.67 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con siete días de disminución en su valor. Sin embargo, se observó un ligero aumento en dos ocasiones, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos repuntes, la estabilidad no fue un factor significativo en este período.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.44%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Dólar canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.