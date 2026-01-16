La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 16 de enero de 2026 en México es de 12.71 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.80% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.72 pesos y un mínimo de 12.71 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.58%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en varias ocasiones. A pesar de algunos aumentos intercalados, la mayoría de los días reflejan una caída, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La estabilidad fue escasa, lo que indica un mercado volátil y posiblemente influenciado por factores externos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.7 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.49%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.