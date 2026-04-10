El dólar canadiense presenta una cotización de 12.57 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 10 de abril de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.24% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -2.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.50%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se observó un ligero aumento en uno de los días, seguido de una nueva caída, lo que sugiere una inestabilidad en su valor. En general, la tendencia predominante ha sido de depreciación. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.00%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.40%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta tendencia a futuro. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.