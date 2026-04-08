El dólar canadiense presenta una cotización de 12.63 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 8 de abril de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -1.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.75 pesos y un mínimo de 12.75 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.09%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en comparación con otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad en algunos puntos. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.90%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.43%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.