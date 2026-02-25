El dólar canadiense presenta una cotización de 12.55 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 25 de febrero de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.46% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.56 pesos y un mínimo de 12.54 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su comportamiento. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.06%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar una debilidad en la economía canadiense. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense en el corto plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".