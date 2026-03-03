El dólar canadiense cotiza a 12.72 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 3 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.41% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.72 pesos y un mínimo de 12.66 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 1.34, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.75%. Esto indica una tendencia a la baja en su valor en comparación con el año anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en los primeros días, seguida de un aumento notable, aunque luego se estabilizó. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.93%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.