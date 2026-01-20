El dólar canadiense cotiza a 12.72 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 20 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.25% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.72 pesos y un mínimo de 12.67 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.83%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días, aunque experimentó un ligero aumento en un par de ocasiones y se mantuvo estable en un día. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el valor de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos externos.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.7 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.49%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Dólar canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.