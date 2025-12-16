El dólar canadiense presenta una cotización de 13.05 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 16 de diciembre de 2025, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.19% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 13.06 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.31%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable número de descensos que superan a los aumentos. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que afectan su valor en el mercado. La estabilidad ha sido escasa, lo que indica una volatilidad que podría preocupar a los inversores.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.06%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.69%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá.

El análisis de esta tendencia indica que el Dólar canadiense podría seguir ganando valor si las condiciones económicas se mantienen estables o mejoran, lo que beneficiaría a los exportadores y podría atraer inversiones extranjeras.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.