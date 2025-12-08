El dólar canadiense cotiza a 13.16 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 8 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.07% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.18 pesos y un mínimo de 13.15 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.61%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.99%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas caídas. Sin embargo, a pesar de las fluctuaciones, se mantuvo relativamente estable en varios momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en su valor.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.91%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.