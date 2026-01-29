El dólar canadiense presenta una cotización de 12.66 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 29 de enero de 2026, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.24% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.69 pesos y un mínimo de 12.67 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.64%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y solo tres aumentos, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta fluctuación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que afectan su valor en el mercado.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.42%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Dólar canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".