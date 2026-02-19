La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en México es de 12.58 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.57 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.76%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad al final del periodo. Esta fluctuación sugiere una posible presión en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos internos o externos. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.10%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Dólar canadiense en el corto plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.